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В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году

В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году Государственный долг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 03:59
В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году

Государственный долг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном в четверг прогнозе американской Счетной палаты.

"Федеральному правительству в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена. Наш обзор финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, нежели экономика, достигнув 200% от ВВП к 2050 году, если политика доходов и трат останется неизменной", - сказано в документе.

Согласно прогнозу, государственные расходы в процентном соотношении к ВВП достигнут рекордного уровня к 2030 году, что будет отчасти обусловлено ростом процентных ставок.

"Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения, чтобы устранить ключевые факторы, способствующие росту федерального долга, и изменить бюджетную траекторию. Чем раньше будут приняты меры по изменению долгосрочной бюджетной траектории, тем менее радикальные шаги придется задействовать в этой связи", - утверждают в Счетной палате США.

Ведомство полагает, что при текущей экономической политике госдолг достигнет исторической отметки в 106% от ВВП уже к 2028 году.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона - в 2034 году. Одновременно ведомство прогнозирует, что публичный долг страны вырастет с 99% ВВП на конец 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю. Публичный долг составляет около 80% совокупного госдолга США.

При этом совокупный госдолг страны, согласно данным ФРС США, на конец прошлого года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов. Это максимальное значение за всю историю.

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