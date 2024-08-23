В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

Растущий государственный долг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе.

Растущий государственный долг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе.

Как передает Report , об этом написало издание Fox Business.

На данный момент, согласно информации Министерства финансов США, госдолг страны превышает 35 триллионов долларов. Однако авторы материала спрогнозировали его рекордное увеличение.

"Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", - отмечается в публикации.

К увеличению долговой нагрузки США ведет резкий рост государственных расходов, а также увеличение уровня процентных ставок по госдолгу. Именно они сделали его обслуживание более дорогим.

Госдолг США каждые 100 дней увеличивается на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону.