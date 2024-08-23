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В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга Растущий государственный долг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе.
Другие страны
23 августа 2024 г. 05:37
В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

Растущий государственный долг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе.

Как передает Report, об этом написало издание Fox Business.

На данный момент, согласно информации Министерства финансов США, госдолг страны превышает 35 триллионов долларов. Однако авторы материала спрогнозировали его рекордное увеличение.

"Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", - отмечается в публикации.

К увеличению долговой нагрузки США ведет резкий рост государственных расходов, а также увеличение уровня процентных ставок по госдолгу. Именно они сделали его обслуживание более дорогим.

Госдолг США каждые 100 дней увеличивается на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону.

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