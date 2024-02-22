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В США создали новую систему управления войсками на базе ИИ

В США создали новую систему управления войсками на базе ИИ Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
22 февраля 2024 г. 03:50
В США создали новую систему управления войсками на базе ИИ

Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на симпозиуме по вопросам военного применения ИИ в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что американское военное ведомство делает "необходимые инвестиции", касающиеся обработки крупных массивов данных, ИИ, облачных технологий и иных новейших технологий такого рода.

"Это помогает создать Объединенную систему командования и управления силами и средствами во всех сферах", - сказала Хикс.

В связи с этим замминистра отметила, что поручила минувшим летом специализированным отделам Пентагона создать к концу 2023 года "минимальный жизнеспособный потенциал" объединенной системы.

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