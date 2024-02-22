В США создали новую систему управления войсками на базе ИИ

Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ).
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Она подчеркнула, что американское военное ведомство делает "необходимые инвестиции", касающиеся обработки крупных массивов данных, ИИ, облачных технологий и иных новейших технологий такого рода.
"Это помогает создать Объединенную систему командования и управления силами и средствами во всех сферах", - сказала Хикс.
В связи с этим замминистра отметила, что поручила минувшим летом специализированным отделам Пентагона создать к концу 2023 года "минимальный жизнеспособный потенциал" объединенной системы.