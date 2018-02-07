В США создали национальный центр по отбору иммигрантов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп создал национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в меморандуме Трампа, который распространил Белый дом.

"Федеральное правительство должно улучшить то, как различные министерства и управления исполнительной власти ведут координацию и используют разведывательную и иную информацию, чтобы определить, какие лица представляют угрозу национальной безопасности, безопасности границ, внутренней или общественной безопасности. Чтобы достичь этой цели, правительство США должно разработать интегрированный подход к использованию данных в учреждениях, связанных с национальной безопасностью", — говорится в меморандуме.

Новый центр будет создан в рамках министерства внутренней безопасности в координации с госдепартаментом, минюстом и офисом директора национальной разведки. План по реализации проекта должен быть представлен через полгода.