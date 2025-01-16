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В США создали группу по борьбе с преступлениями во время пожаров в Лос-Анджелесе

В США создали группу по борьбе с преступлениями во время пожаров в Лос-Анджелесе Расследованием преступлений, связанных с пожарами в американском округе Лос-Анджелес, и судебным преследованием мародеров займется Объединенная региональная спецгруппа.
Другие страны
16 января 2025 г. 12:43
В США создали группу по борьбе с преступлениями во время пожаров в Лос-Анджелесе

Расследованием преступлений, связанных с пожарами в американском округе Лос-Анджелес, и судебным преследованием мародеров займется Объединенная региональная спецгруппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минюста США.

Новая группа сосредоточится на расследовании случаев мародерства, поджогов, незаконных полетов беспилотников и финансового мошенничества, направленного как на самих жертв пожаров, так и на тех, кто хочет внести благотворительные пожертвования.

"Начинается процесс восстановления, поступают пожертвования и средства на оказание помощи, и мы должны убедиться, что те, кто стремится извлечь выгоду преступным путем, будут привлечены к полной ответственности", - отметил прокурор Центрального округа Калифорния Мартин Эстрада, его слова приводятся в пресс-релизе Минюста.

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