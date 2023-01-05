В США сообщили о возможности обмена заключенными с РФ

Россия и США продолжают вести переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали этого диалога.
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Его попросили уточнить, уговаривают ли Соединенные Штаты каких-то своих зарубежных союзников освободить каких-то задержанных теми оперативных работников российской разведки, работавших под неофициальным прикрытием (нелегалов), чтобы обеспечить возвращение на родину американца Пола Уилана.
"По Уилану вести переговоры на публике мы не будем. И я бы даже не стал начинать пытаться излагать контекст или детали продолжающихся переговоров с россиянами. Переговоры продолжаются", - ответил сотрудник СНБ.
Отметим, что Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима.