В США сообщили о возможности обмена заключенными с РФ

Россия и США продолжают вести переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали этого диалога.

Россия и США продолжают вести переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали этого диалога.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили уточнить, уговаривают ли Соединенные Штаты каких-то своих зарубежных союзников освободить каких-то задержанных теми оперативных работников российской разведки, работавших под неофициальным прикрытием (нелегалов), чтобы обеспечить возвращение на родину американца Пола Уилана.

"По Уилану вести переговоры на публике мы не будем. И я бы даже не стал начинать пытаться излагать контекст или детали продолжающихся переговоров с россиянами. Переговоры продолжаются", - ответил сотрудник СНБ.

Отметим, что Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима.