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В США сочли необходимым сохранить большинство госконтрактов со SpaceX

В США сочли необходимым сохранить большинство госконтрактов со SpaceX Администрация президента США Дональда
Другие страны
20 июля 2025 г. 08:20
В США сочли необходимым сохранить большинство госконтрактов со SpaceX

Администрация президента США Дональда Трампа после его конфликта с Илоном Маском изучила госконтракты, заключенные с принадлежащей ему компанией SpaceX, и пришла к выводу о невозможности отказа от большинства из них ввиду их крайней важности для Пентагона и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, проверки начались спустя несколько дней после того, как Трамп и покинувший госслужбу Маск устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Целью обзора было выявить случаи неэффективного расходования средств при заключении многомиллиардных контрактов со SpaceX. Кроме того, американская администрация хотела понять, могут ли конкурирующие со SpaceX компании выполнять те же задачи более эффективно.

По итогам анализа чиновники пришли к выводу, что SpaceX является одной из главных компаний в сфере ракетных запусков и предоставления услуг спутниковой интернет-связи. Соглашения с компанией были признаны необходимыми для деятельности министерства обороны и NASA. Тем не менее власти планируют в дальнейшем более детально изучить некоторые из госконтрактов.

The Wall Street Journal отмечает, что только в апреле 2025 года Пентагон заключил со SpaceX контракт "на запуски в интересах национальной безопасности" на сумму $5,9 млрд. NASA рассчитывает, что в конце июля SpaceX доставит на МКС новый экипаж.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ “SpaceX” ilə müqavilələrinin əksəriyyətini qüvvədə saxlamağı düşünür

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