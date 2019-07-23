В США скончался первый руководитель полётов космических миссий NASA

Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт скончался на 96-м году жизни.

Как передаёт Report, об этом 23 июля сообщает РИА "Новости".

По словам главы космической компании, с уходом Крафта США потеряли национальное достояние. Помимо этого он назвал скончавшегося директора "одним из первопроходцев NASA".

Кроме того, он отметил вклад Крафта в первую миссию на Луну.

"Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесенный им вклад невозможно переоценить", - сказал он.

Отмечается, что Крафт был награжден медалью NASA "За выдающееся лидерство". Причины его смерти не уточняются.