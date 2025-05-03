В США считают, что страна может столкнуться с блэкаутом летом

США могут столкнуться с масштабным отключением электричества уже этим летом.

США могут столкнуться с масштабным отключением электричества уже этим летом.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.

"Президент США Дональд Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Генерация электроэнергии в США сопряжена с большими проблемами. Мы видели, что произошло в Испании. Это может случиться в Америке уже этим летом, так как администрация бывшего американского лидера Джо Байдена создала угрозу для нашей энергосистемы", - сказал он.