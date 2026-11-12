Сеймур Гулиев: В Габалинском центре подготовки летного состава прошли обучение 17 пилотов

В Габалинском центре подготовки летного состава с 2024 года по сегодняшний день прошли обучение 17 пилотов.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом сказал журналистам заместитель начальника центра Сеймур Гулиев.

По его словам, центр подготовки получил статус учебной организации в 2024 году:

"В будущем потенциал подготовки местных пилотов будет усилен. В настоящее время у нас имеется 5 воздушных судов Cessna, а к концу этого года планируется поставка еще одного такого самолета. Это позволит расширить наших учебные возможности и внесет вклад в подготовку отечественных кадров".

Он отметил, что в настоящее время в Габалинском международном аэропорту проходят обучение 41 пилот.