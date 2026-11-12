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    Seymur Quliyev: "Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzində 17 pilot təlim keçib"

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:28
    Seymur Quliyev: Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzində 17 pilot təlim keçib

    Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzində 2024-cü ildən indiyədək 17 pilot təlim keçib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Mərkəzin rəis müavini Seymur Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırlıq mərkəzi 2024-cü ildə təlim təşkilatı statusunu əldə edib: "Gələcəkdə yerli pilotların hazırlanması potensialının gücləndiriləcək. Hazırda bizdə 5 ədəd "Cessna" hava gəmisi var. Bu ilin sonunda bir ədəd "Cessna" hava gəmisinin gətirilməsi planlaşdırılır. Bu da təlim imkanlarımızın genişləndirilməsinə gətirib çıxaracaq və yerli kadrların hazırlanmasına töhfəsini verəcək".

    O qeyd edib ki, hazırda 41 nəfər Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında stajor pilotlar təlim keçir: "2024-cü ildən indiyədək təlim təşkilatı 17 pilot artıq AZAL sərnişin aviaşirkətinə təhvil verilib".

    Seymur Quliyev Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi Azərbaycan Hava Yolları (AZAL)
    Сеймур Гулиев: В Габалинском центре подготовки летного состава прошли обучение 17 пилотов
    17 pilots trained at Gabala Flight Crew Training Center since 2024
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