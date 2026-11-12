Seymur Quliyev: "Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzində 17 pilot təlim keçib"
- 12 noyabr, 2026
- 16:28
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Qəbələ Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzində 2024-cü ildən indiyədək 17 pilot təlim keçib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Mərkəzin rəis müavini Seymur Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırlıq mərkəzi 2024-cü ildə təlim təşkilatı statusunu əldə edib: "Gələcəkdə yerli pilotların hazırlanması potensialının gücləndiriləcək. Hazırda bizdə 5 ədəd "Cessna" hava gəmisi var. Bu ilin sonunda bir ədəd "Cessna" hava gəmisinin gətirilməsi planlaşdırılır. Bu da təlim imkanlarımızın genişləndirilməsinə gətirib çıxaracaq və yerli kadrların hazırlanmasına töhfəsini verəcək".
O qeyd edib ki, hazırda 41 nəfər Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında stajor pilotlar təlim keçir: "2024-cü ildən indiyədək təlim təşkilatı 17 pilot artıq AZAL sərnişin aviaşirkətinə təhvil verilib".