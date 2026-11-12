Азербайджанская боксерша впервые завоевала медаль на летних Юношеских Олимпийских играх

Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова (51 кг) завоевала серебряную медаль на IV летних юношеских Олимпийских играх 2026 в Дакаре (Сенегал).

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в финале Гусейнова потерпела уступила Греньелис Гарсия (Венесуэла). Став серебряным призером, она вошла в историю как первая азербайджанская боксерша, поднявшаяся на пьедестал летних юношеских Олимпийских игр.