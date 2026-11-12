Представители Азербайджана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере подготовки подразделений БПЛА

На основании Двустороннего плана военного сотрудничества на 2026 год, подписанного между Министерствами обороны Азербайджана и Таджикистана, состоялась встреча на тему "Обмен опытом в сфере подготовки подразделений БПЛА, армейских дронов и операторов дронов".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что в ходе встречи гостям были продемонстрированы презентации о существующих возможностях и перспективах Азербайджанской армии в сфере БПЛА.

Были освещены успехи, достигнутые Азербайджанской армией в данной сфере в ходе Отечественной войны и операций, проведенных в последующие периоды.

Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в направлении развития соответствующей сферы, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.