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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Представители Азербайджана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере подготовки подразделений БПЛА

    Армия
    • 12 ноября, 2026
    • 16:46
    Представители Азербайджана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере подготовки подразделений БПЛА

    На основании Двустороннего плана военного сотрудничества на 2026 год, подписанного между Министерствами обороны Азербайджана и Таджикистана, состоялась встреча на тему "Обмен опытом в сфере подготовки подразделений БПЛА, армейских дронов и операторов дронов".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что в ходе встречи гостям были продемонстрированы презентации о существующих возможностях и перспективах Азербайджанской армии в сфере БПЛА.

    Были освещены успехи, достигнутые Азербайджанской армией в данной сфере в ходе Отечественной войны и операций, проведенных в последующие периоды.

    Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в направлении развития соответствующей сферы, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Представители Азербайджана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере подготовки подразделений БПЛА
    Представители Азербайджана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере подготовки подразделений БПЛА

    Фото
    Azərbaycan və Tacikistan nümayəndələri PUA bölmələrinin hazırlığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    44 filmi
    44 filmi

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