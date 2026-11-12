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    Azərbaycan və Tacikistan nümayəndələri PUA bölmələrinin hazırlığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:24
    Azərbaycan və Tacikistan nümayəndələri PUA bölmələrinin hazırlığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    "Azərbaycan və Tacikistan Müdafiə nazirlikləri arasında 2026-cı il üçün imzalanmış ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq Planı"na əsasən "PUA bölmələrin, ordu dronlarının və dron operatorların hazırlığı sahəsində təcrübə mübadiləsi" mövzusunda görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə qonaqlara Azərbaycan Ordusunun PUA sahəsində mövcud imkanları və perspektivləri barədə təqdimatlar nümayiş etdirilib.

    Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsi və sonrakı dövrlərdə keçirilən əməliyyatlar zamanı bu sahədə əldə etdiyi uğurlar barədə danışılıb.

    Tərəflər müvafiq sahənin inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıb, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb.

    Azərbaycan və Tacikistan nümayəndələri PUA bölmələrinin hazırlığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Azərbaycan və Tacikistan nümayəndələri PUA bölmələrinin hazırlığı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
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    Представители Азербайджана и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере подготовки подразделений БПЛА
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