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    В США самолет упал на дома - ВИДЕО

    Число людей на борту самолета уточняется© Twitter/ABC

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Небольшой самолет потерпел крушение при посадке в аэропорту Тетерборо в американском штате Нью-Джерси.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

    По его данным, следовавший из Филадельфии самолет Learjet 35 (перевозка до восьми пассажиров) упал на территории жилого квартала в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы. Загорелось несколько зданий.

    Число людей на борту самолета уточняется. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

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