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В США самолет потерпел крушение, есть погибшие

В США самолет потерпел крушение, есть погибшие Пожарный самолет потерпел крушение во время тушения лесного пожара в штате Аризона на юго-западе США, все находившиеся на борту сотрудники пожарной службы погибли.
Другие страны
11 июля 2021 г. 21:13
В США самолет потерпел крушение, есть погибшие

Пожарный самолет потерпел крушение во время тушения лесного пожара в штате Аризона на юго-западе США, все находившиеся на борту сотрудники пожарной службы погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Airlive.

Местный Департамент землепользования отмечает, что инцидент зафиксирован в ночь на воскресенье. На борту самолета находились два человека. По факту произошедшего ведется расследование.

По данным, пожар произошел в одном из лесов рядом с небольшим населенным пунктом, где проживают порядка 100 человек. Причиной возгорания стал удар молнии.

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