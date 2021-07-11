В США самолет потерпел крушение, есть погибшие

Пожарный самолет потерпел крушение во время тушения лесного пожара в штате Аризона на юго-западе США, все находившиеся на борту сотрудники пожарной службы погибли.

Пожарный самолет потерпел крушение во время тушения лесного пожара в штате Аризона на юго-западе США, все находившиеся на борту сотрудники пожарной службы погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Airlive .

Местный Департамент землепользования отмечает, что инцидент зафиксирован в ночь на воскресенье. На борту самолета находились два человека. По факту произошедшего ведется расследование.

По данным, пожар произошел в одном из лесов рядом с небольшим населенным пунктом, где проживают порядка 100 человек. Причиной возгорания стал удар молнии.