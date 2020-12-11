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В США рекомендуют срочно одобрить использование вакцины Pfizer

В США рекомендуют срочно одобрить использование вакцины Pfizer Комитет внешних экспертов американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует одобрить экстренное использование в США вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech
Другие страны
11 декабря 2020 г. 06:05
В США рекомендуют срочно одобрить использование вакцины Pfizer

Комитет внешних экспертов американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует одобрить экстренное использование в США вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно решению комитета, преимущества вакцины перевешивают риски для взрослых в возрасте 16 лет и старше, принимающих вакцину, указано в сообщении.

США занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 15,5 млн случаев COVID-19, из них более 291 тысячи — с летальным исходом.

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