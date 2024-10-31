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В США разработали проект плана по прекращению огня между Израилем и "Хезболлой"

В США разработали проект плана по прекращению огня между Израилем и "Хезболлой" США подготовили проект плана по прекращению огня между Израилем и радикальным движением "Хезболла", предусматривающий первоначальное шестидесятидневное затишье военных действий и вывод ливанских боевиков и израильских войск из Южного Ливана.
Другие страны
31 октября 2024 г. 06:18
В США разработали проект плана по прекращению огня между Израилем и Хезболлой

США подготовили проект плана по прекращению огня между Израилем и радикальным движением "Хезболла", предусматривающий первоначальное шестидесятидневное затишье военных действий и вывод ливанских боевиков и израильских войск из Южного Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

При этом, по данным газеты, предложение предусматривает право Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносить удары по позициям "Хезболлы" в порядке самообороны и продолжать полеты над Ливаном для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Газета уточняет, что за несколько часов до прибытия американских посланников Амоса Хохштайна и Бретта Макгурка в Тель-Авив, произошла утечка проекта документа, который попал в руки журналистов.

Американские чиновники подтвердили подлинность документа, но предупредили, что утекший черновик несколько устарел и в него успели внести правки. Согласно проекту, США будут выполнять более активную роль в контроле за реализацией сделки, включая первоначальный двухмесячный переходный период в качестве председателя международного «механизма мониторинга и принуждения».

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