В США разработали проект плана по прекращению огня между Израилем и "Хезболлой"

США подготовили проект плана по прекращению огня между Израилем и радикальным движением "Хезболла", предусматривающий первоначальное шестидесятидневное затишье военных действий и вывод ливанских боевиков и израильских войск из Южного Ливана.

США подготовили проект плана по прекращению огня между Израилем и радикальным движением "Хезболла", предусматривающий первоначальное шестидесятидневное затишье военных действий и вывод ливанских боевиков и израильских войск из Южного Ливана.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times (FT).

При этом, по данным газеты, предложение предусматривает право Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносить удары по позициям "Хезболлы" в порядке самообороны и продолжать полеты над Ливаном для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Газета уточняет, что за несколько часов до прибытия американских посланников Амоса Хохштайна и Бретта Макгурка в Тель-Авив, произошла утечка проекта документа, который попал в руки журналистов.

Американские чиновники подтвердили подлинность документа, но предупредили, что утекший черновик несколько устарел и в него успели внести правки. Согласно проекту, США будут выполнять более активную роль в контроле за реализацией сделки, включая первоначальный двухмесячный переходный период в качестве председателя международного «механизма мониторинга и принуждения».