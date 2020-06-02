​В США разбился самолет, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли при крушении небольшого одномоторного самолета в американском штате Иллинойс.

Как передает Report, об этом 2 июня сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Обстоятельства крушения на данный момент неизвестны, Национальное управление безопасности на транспорте ведет расследование.

Отмечается, что погибли пилот воздушного судна и три пассажира. Инцидент произошел в 5 км от города Карлинвилла неподалеку от жилого дома, на земле пострадавших нет.