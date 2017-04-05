В США разбился истребитель

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Истребитель потерпел крушение недалеко от военной базы Эндрюс (Andrews) рядом с Вашингтоном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным источников канала, вероятнее всего, рухнувший самолет - истребитель F-15, принадлежавший Национальной гвардии США. Самолет потерпел крушение в 2-3 милях к югу от авиабазы.

"Как минимум один пилот катапультировался. Согласно первоначальным данным, самолет упал в лесной зоне, а не жилой", - передает телеканал. По другим данным, оба пилота катапультировались и живы.

Спасательные службы направились к месту происшествия.