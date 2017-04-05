 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США разбился истребитель

    Оба пилота катапультировались и живы

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Истребитель потерпел крушение недалеко от военной базы Эндрюс (Andrews) рядом с Вашингтоном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным источников канала, вероятнее всего, рухнувший самолет - истребитель F-15, принадлежавший Национальной гвардии США. Самолет потерпел крушение в 2-3 милях к югу от авиабазы.

    "Как минимум один пилот катапультировался. Согласно первоначальным данным, самолет упал в лесной зоне, а не жилой", - передает телеканал. По другим данным, оба пилота катапультировались и живы.

    Спасательные службы направились к месту происшествия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi