В США раскрыли условие Катара для возобновления переговоров по Газе

Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе для возобновления переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что извинения со стороны Израиля станут "взрывоопасным шагом" для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Однако, как отметили авторы материала, Катар "готов проявить гибкость в отношении формулировок".

Высокопоставленный израильский чиновник добавил, что власти Израиля недооценили масштабы кризиса, вызванного ударом по Дохе. По его словам, Нетаньяху "понимает, что просчитался".