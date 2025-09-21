Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В США раскрыли условие Катара для возобновления переговоров по Газе

    Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе для возобновления переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

    Журналисты отметили, что извинения со стороны Израиля станут "взрывоопасным шагом" для премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Однако, как отметили авторы материала, Катар "готов проявить гибкость в отношении формулировок".

    Высокопоставленный израильский чиновник добавил, что власти Израиля недооценили масштабы кризиса, вызванного ударом по Дохе. По его словам, Нетаньяху "понимает, что просчитался".

