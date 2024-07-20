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В США произошла вспышка опасного заболевания

В США произошла вспышка опасного заболевания В США объявили вспышку листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе и унесла жизни двух человек.
Другие страны
20 июля 2024 г. 05:39
В США произошла вспышка опасного заболевания

В США объявили вспышку листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе и унесла жизни двух человек.

Как сообщает Report, соответствующее заявление было опубликовано Центром по контролю за заболеваниями (CDC).

Отмечается, что жертвы инфекции проживали в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 человек госпитализированы. Больше всего пациентов выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке.

Предварительно, пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

Отмечается, что инфекционное заболевание может быть смертельным для беременных, людей старше 65 лет и с ослабленной иммунной системой.

Ранее, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего по официальным данным на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два - в Квебеке и Новой Шотландии.

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