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    ​В США произошел сбой в системе выдачи виз

    Мы стараемся как можно быстрее исправить эту проблему

    Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ В посольствах США по всему миру из-за технических неполадок временно прекратили выдачу виз и загранпаспортов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в пресс-релизе Госдепа США.

    «Эта проблема не касается конкретно какой-то страны, документа о гражданстве или визовой категории», — говорится в пресс-релизе ведомства.

    По данным Госдепа, причиной инцидента стал отказ оборудования, хранящего базу данных консульств.

    По всей видимости, граждане, подавшие документы в посольства США после 9 июня, столкнутся с задержкой оформления документов.

    «Мы стараемся как можно быстрее исправить эту проблему и полагаем, что система скоро полностью заработает», — сказали в пресс- службе.

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