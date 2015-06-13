​В США произошел сбой в системе выдачи виз

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ В посольствах США по всему миру из-за технических неполадок временно прекратили выдачу виз и загранпаспортов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в пресс-релизе Госдепа США.

«Эта проблема не касается конкретно какой-то страны, документа о гражданстве или визовой категории», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Госдепа, причиной инцидента стал отказ оборудования, хранящего базу данных консульств.

По всей видимости, граждане, подавшие документы в посольства США после 9 июня, столкнутся с задержкой оформления документов.

«Мы стараемся как можно быстрее исправить эту проблему и полагаем, что система скоро полностью заработает», — сказали в пресс- службе.