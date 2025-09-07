В США произошел пожар на заводе

Пожар начался на заводе PBTT в городе Ньюбург (штат Индиана, США).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал WFIE.

По его данным, на территории предприятия загорелись химические вещества. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Местные власти попросили жителей близлежащих районов оставаться дома и держать закрытыми окна и двери.

Информация о жертвах пока не поступала.