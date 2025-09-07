Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В США произошел пожар на заводе

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 03:59
    В США произошел пожар на заводе

    Пожар начался на заводе PBTT в городе Ньюбург (штат Индиана, США).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал WFIE.

    По его данным, на территории предприятия загорелись химические вещества. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Местные власти попросили жителей близлежащих районов оставаться дома и держать закрытыми окна и двери.

    Информация о жертвах пока не поступала. 

    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

