İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 04:11
    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

    ABŞ-nin İndiana ştatının Nyuburq şəhərində zavodda yanğın olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə WFIE telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zavodun ərazisində kimyəvi maddələr yanıb. Yanğının səbəbi hələ məlum deyil.

    Yerli hakimiyyət orqanları yaxınlıqdakı ərazilərin sakinlərindən evdə qalmağı, pəncərə və qapıları bağlı saxlamağı xahiş edib.

     Hələlik ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

    ABŞ Zavod yanğın
    В США произошел пожар на заводе

    Son xəbərlər

    04:11

    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    03:42

    KİV: Britaniya qanunsuz miqrantları keçmiş hərbi bazalarda yerləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    03:26

    Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    02:51

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:31

    "Microsoft" Qırmızı dənizdə beynəlxalq sualtı kabellərin zədələndiyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:57

    Polşada hərbi poliqonda partlayış nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:49

    İspaniyada barda silahlı insident olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    01:18

    Fransada avtomobil izdihamı vurub, 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    00:49

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: İngiltərə, Portuqaliya milliləri qalib gəliblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti