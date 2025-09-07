ABŞ-də zavodda yanğın baş verib
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 04:11
ABŞ-nin İndiana ştatının Nyuburq şəhərində zavodda yanğın olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə WFIE telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, zavodun ərazisində kimyəvi maddələr yanıb. Yanğının səbəbi hələ məlum deyil.
Yerli hakimiyyət orqanları yaxınlıqdakı ərazilərin sakinlərindən evdə qalmağı, pəncərə və qapıları bağlı saxlamağı xahiş edib.
Hələlik ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.
