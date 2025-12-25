Объявлен крайний срок подачи заявок на участие в партнерских мероприятиях на WUF13

Регистрация партнерских мероприятий, которые пройдут в рамках 13-го Всемирного форума городов в Баку (WUF13) завершится 29 января 2026 года.

Об этом сообщили Report в Организационном комитете WUF13.

WUF13 предлагает ведомствам и учреждениям возможность организовать мероприятия в рамках основной темы форума - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". Для подачи заявки организациям необходимо пройти по ссылке.

Заявки на организацию мероприятий принимаются по семи категориям: Networking, Единый ООН (One UN), Применение Целей устойчивого развития (SDGs in Action), Городской кинотеатр (Urban Cinema), Городская библиотека (Urban Library), Голос городов (Voices from Cities) и Академия WUF (WUF Academy).

Для участия в программе партнерских мероприятий организациям необходимо пройти двухэтапную процедуру: сначала зарегистрироваться в Глобальной системе управления мероприятиями UN-Habitat (GEMS), а затем в личном кабинете заполнить заявку в разделе "Applications / Заявки", выбрав одну из доступных категорий. Важно отметить, что каждая организация может подать только одну заявку в рамках выбранной категории.