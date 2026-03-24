В США произошел мощный взрыв на НПЗ
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 06:58
На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в Порт-Артуре, штат Техас, произошел сильный взрыв.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местное подразделение телеканала CNBC.
После инцидента над предприятием поднялось большое облако густого дыма.
"В целях обеспечения безопасности всех жителей окрестностей в свете недавнего взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Valero, отдается приказ немедленно укрыться в безопасном месте", - заявили в пожарной службе.
Согласно информации, на заводе, который ежедневно перерабатывает 435 тыс. нефти, работают 770 человек.
Окружной шериф Зена Стивенс заявила, что причиной взрыва предварительно стал промышленный обогреватель. Власти следят за качеством воздуха вокруг НПЗ.
Сообщений о пострадавших не поступало.
06:58
В США произошел мощный взрыв на НПЗДругие страны
06:40
Число погибших при крушении самолета ВВС Колумбии достигло 66 - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
06:30
Австралия и ЕС подписали оборонное соглашениеДругие страны
06:07
СМИ: Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в ИранеДругие страны
05:39
В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Перу погибли более 10 человекДругие страны
05:20
Сенат США одобрил кандидатуру Маллина на должность главы МВБДругие страны
04:53
Тегеран изучает переданные через посредников инициативы ВашингтонаДругие страны
04:18
Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от статуса ядерной страныДругие страны
03:42