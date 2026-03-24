    В США произошел мощный взрыв на НПЗ

    • 24 марта, 2026
    • 06:58
    В США произошел мощный взрыв на НПЗ

    На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в Порт-Артуре, штат Техас, произошел сильный взрыв.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное подразделение телеканала CNBC.

    После инцидента над предприятием поднялось большое облако густого дыма.

    "В целях обеспечения безопасности всех жителей окрестностей в свете недавнего взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Valero, отдается приказ немедленно укрыться в безопасном месте", - заявили в пожарной службе.

    Согласно информации, на заводе, который ежедневно перерабатывает 435 тыс. нефти, работают 770 человек.

    Окружной шериф Зена Стивенс заявила, что причиной взрыва предварительно стал промышленный обогреватель. Власти следят за качеством воздуха вокруг НПЗ.

    Сообщений о пострадавших не поступало.

    взрыв на заводе загрязнение воздуха Зена Стивенс
    06:58

    В США произошел мощный взрыв на НПЗ

