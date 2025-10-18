В США проходят многотысячные митинги против политики властей

В субботу по всем США проходят многотысячные протесты под девизом "Нет королям" (No Kings) в ответ на так называемое "злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа".

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, в частности, недовольство активистов вызывает его политика в отношении иммиграции и ввод войск Нацгвардии в американские города.

Протестами управляет коалиция организаций, включая Американский союз защиты гражданских свобод, Individible, 50501 и другие.

Организаторы прогнозируют, что в этот день в США состоятся не менее 2,6 тыс. демонстраций, включая такие крупные города, как Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, Чикаго и Лос-Анджелес, и в них примут участие миллионы людей. По их словам, это станет "крупнейшим мирным протестом в современной истории Америки".

"Они были организованы обычными людьми, волонтерами", - рассказала ABC News Дейрдре Шифелинг, директор по политическим вопросам и защите интересов Американского союза защиты гражданских свобод.