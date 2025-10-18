Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В США проходят многотысячные митинги против политики властей

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 21:22
    В США проходят многотысячные митинги против политики властей

    В субботу по всем США проходят многотысячные протесты под девизом "Нет королям" (No Kings) в ответ на так называемое "злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа".

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, в частности, недовольство активистов вызывает его политика в отношении иммиграции и ввод войск Нацгвардии в американские города.

    Протестами управляет коалиция организаций, включая Американский союз защиты гражданских свобод, Individible, 50501 и другие.

    Организаторы прогнозируют, что в этот день в США состоятся не менее 2,6 тыс. демонстраций, включая такие крупные города, как Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, Чикаго и Лос-Анджелес, и в них примут участие миллионы людей. По их словам, это станет "крупнейшим мирным протестом в современной истории Америки".

    "Они были организованы обычными людьми, волонтерами", - рассказала ABC News Дейрдре Шифелинг, директор по политическим вопросам и защите интересов Американского союза защиты гражданских свобод.

    митинг "Нет королям" США Дональд Трамп

    Последние новости

    21:33
    Фото

    В Нахчыване организована медицинская акция для семей шехидов

    Здоровье
    21:31

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников

    Другие страны
    21:22

    В США проходят многотысячные митинги против политики властей

    Другие страны
    21:03

    Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

    Другие страны
    20:44
    Видео

    В Азербайджанской Армии отметили День восстановления независимости

    Армия
    20:35

    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    20:31

    СМИ: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

    Другие страны
    20:08

    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    В регионе
    19:54

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей