В США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Демонстрации против ужесточения миграционной политики в США проходят в нескольких американских городах.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшила телекомпания CNN.

Участники протестов требуют отменить подписанный президентом Дональдом Трампом указ, временно запрещающий въезд в США гражданам ряда мусульманских государств. Крупнейшая акция проходит на территории аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В ней принимают участие около тысячи человек.

28 января в этой воздушной гавани были задержаны около 20 лиц, прибывших из мусульманских стран. В число протестующих входят родственники этих людей, которые требуют освобождения находящихся под стражей.

Несколько сотен человек проводят акции протеста в аэропортах в американских городах Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс) и Вашингтон. Некоторые из демонстрантов держат транспаранты с надписями "впустите беженцев", "разрешите въезд тем, у кого есть визы", "позор Трампу" и прочие. Они скандируют лозунг "впустите их".