В США продажи китайских авто достигли исторического максимума

Импорт китайских легковых автомобилей в США за одиннадцать месяцев прошлого года достиг рекордного уровня для данного периода.

Импорт китайских легковых автомобилей в США за одиннадцать месяцев прошлого года достиг рекордного уровня для данного периода.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные американской статистической службы.

Общие объемы закупок легковых машин из Китая в США за январь — ноябрь 2024 года составили $3,35 миллиарда, что на 65% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели стали самыми высокими за весь период наблюдений, начиная с 1992 года.

По итогам ноября импорт составил $459,5 миллиона, что является наивысшим значением с августа 2024 года. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года объемы покупок увеличились в четыре раза, а за месяц — на 15%.

Наибольшую долю в импорте за одиннадцать месяцев 2024 года составили автомобили с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1500 до 3000 кубических сантиметров — на сумму $1,73 миллиарда, а также снегоходы, гольфкары и аналогичные транспортные средства — на $917,8 миллиона и гибридные автомобили — на $458,8 миллиона.

В этом периоде Китай занял десятое место по поставкам легковых автомобилей в США. В пятерке основных поставщиков оказались Мексика ($45,3 миллиарда), Япония ($36,3 миллиарда), Южная Корея ($34,8 миллиарда), Канада ($26,2 миллиарда) и Германия ($22,7 миллиарда).