​В США признались в самой длительной слежке за Фиделем Кастро

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Американские агенты и аналитики ЦРУ признали, что исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро подвергся самой большой слежке в мире за всю историю существования агентурной сети США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Свои признания агенты сделали в документальном фильме "Кастро: самый отслеживаемый в мире человек" (Castro: The World’s most watched man), который в этом году выйдет на экраны телевидения.

Рассказанная история собрала свидетельства американских агентов, аналитиков Центрального разведывательного управления и представителей соответствующих структур бывшего советского КГБ. Документальный фильм снят телеканалом Discovery и, помимо показаний, впервые демонстрирует недавно рассекреченные документы.

Точная дата премьерного показа ленты неизвестна, но предполагается, что сперва ее покажут в четвертом квартале этого года в США, а затем - в странах Латинской Америки и других регионах.

Выход на экраны документальной картины объявлен спустя несколько месяцев после начала процесса нормализации двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Кубой и всего через неделю после восстановления ими дипломатических связей.