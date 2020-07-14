В США приступили к выпуску вакцины от коронавируса

Производители лекарств в США рассчитывают приступить к выпуску вакцины от нового коронавируса к концу лета

Производители лекарств в США рассчитывают приступить к выпуску вакцины от нового коронавируса к концу лета.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

По его данным, ожидается, что к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз препарата.

"Когда именно вакцинные материалы начнут производить? Вероятно, в течение 4–6 недель", — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что процесс изготовления вакцины уже запущен, хотя пока не ясно, какая именно из возможных вакцин окажется эффективной и удастся ли вообще к тому времени создать действенное средство.