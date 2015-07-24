​В США приговорили трех эстонских хакеров

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Три гражданина Эстонии были приговорены американским судом к тюремным срокам, каждый за участие в масштабном взломе компьютеров, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

35-летний Тимур Герасименко получил четыре года, 37-летний Дмитрий Егоров – три года и восемь месяцев, 31-летний Константин Полтев – три года и четыре месяца.

Как установил суд, хакеры участвовали в заражении вирусами 4 млн. компьютеров в более чем 100 странах.

В мае 2014 года сообщалось, что таллинский суд разрешил правительству Эстонии выдать Герасименко и Полтева США.

В самой Эстонии они были в 2013 году оправданы одним из уездных судов, который не нашел в их действиях состава преступления.