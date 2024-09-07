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В США при стрельбе в школе погиб подросток

В США при стрельбе в школе погиб подросток В школе города Джоппа, штат Мэриленд, 15-летний подросток погиб в результате стрельбы.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 02:07
В США при стрельбе в школе погиб подросток

В школе города Джоппа, штат Мэриленд, 15-летний подросток погиб в результате стрельбы.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию округа Харфорд, в состав которого входит город.

По ее данным, в одном из туалетов в здании школы произошла ссора, в результате которой один учащийся тяжело ранил другого из огнестрельного оружия. После этого он спешно покинул учебное заведение, но уже через несколько минут был задержан полицейскими неподалеку от него.

Раненому подростку на месте оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Позднее окружной шериф сообщил о его смерти в больнице, сообщает телеканал.

По факту произошедшего начато расследование.

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