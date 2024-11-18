В США при стрельбе погибли два человека

Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Новом Орлеане в США.

Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате двух случаев стрельбы в Новом Орлеане в США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте местной полиции.

"Полиция Нового Орлеана расследует два инцидента, произошедшие днем, - стрельбу и убийство, в результате чего в общей сложности 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из которых были признаны мертвыми", - говорится в пресс-релизе полиции.

Как отметили правоохранители, первый инцидент произошел около 15.38 по местному времени (23.38 мск), в результате стрельбы девять человек были ранены.

Спустя 45 минут полиция выехала на второй вызов: в результате стрельбы трое человек получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших погиб на месте, а второй скончался по пути в больницу.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.