В США при пожаре в мотеле погибли женщина и пять её детей

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Возгорание произошло в мотеле на юго-западе штата Мичиган в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщает ABC 13 News.

Когда на место прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнём. 36-летняя Киарре Сэмюел и пять её детей в возрасте от двух до десяти лет погибли при пожаре. Выжить удалось супругу Киарре и одному ребёнку.

В момент возгорания семья находилась в одном номере. Восьми людям была оказана медицинская помощь из-за того, что они надышались дымом. Причина возгорания расследуется.