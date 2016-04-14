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    В США при отравлении газом около университета пострадали 11 человек

    Один человек погиб

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Опасное вещество, предположительно, сероводород, около университета в американском городе Остин распылил молодой человек, впоследствии обнаруженный мертвым. Идет расследование инцидента. Один человек погиб, 11 пострадали в результате инцидента с распылением опасного вещества, предположительно, сероводорода, около университета в американском городе Остин.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал KXAN-TV.

    Пожарные прибыли по вызову об использовании опасных веществ в квартирном комплексе недалеко от университетского кампуса. На месте происшествия они обнаружили молодого человека в возрасте примерно 20 лет, он был мертв. По данным управления комплексом, погибший обучался в университете.

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