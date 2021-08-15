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В США при ДТП с автобусом пострадали более 50 человек

В США при ДТП с автобусом пострадали более 50 человек В США разбился туристический автобус, перевозящий пассажиров к Ниагарскому водопаду.
Другие страны
15 августа 2021 г. 03:26
В США при ДТП с автобусом пострадали более 50 человек

В США разбился туристический автобус, перевозящий пассажиров к Ниагарскому водопаду.

Как передает Report, в результате ДТП пострадали более 50 человек.

Полиция штата Нью-Йорк сообщает, что авария произошла на трассе неподалеку от деревни Уидспорт.

Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время выясняется информация об их состоянии, однако уже сейчас известно, что некоторым пациентам была оказана помощь при травмах высокого уровня.

В автобусе находилось 57 человек, среди пассажиров были дети.

Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

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