В США представили новую пусковую установку для ракет Tomahawk

Американская компания Oshkosh Defense представила новую мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA) в Вашингтоне Oshkosh Defense продемонстрировала семейство многоцелевых автономных установок FMAV. В том числе была представлена установка X-MAV, предназначенная для запуска дальнобойных ракет. Представленный на выставке экземпляр оснащен "четырьмя ракетами Tomahawk для поражения наземных целей".

Кроме того, Oshkosh Defense представила мобильную установку для средств борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы L-MAV, а также установку M-MAV, оснащенную реактивной системой залпового огня MLRS.

В заявлении компании подчеркивается, что все три установки "готовы к производству".