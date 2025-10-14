Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 03:23
    В США представили новую пусковую установку для ракет Tomahawk

    Американская компания Oshkosh Defense представила новую мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

    Отмечается, что на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA) в Вашингтоне Oshkosh Defense продемонстрировала семейство многоцелевых автономных установок FMAV. В том числе была представлена установка X-MAV, предназначенная для запуска дальнобойных ракет. Представленный на выставке экземпляр оснащен "четырьмя ракетами Tomahawk для поражения наземных целей".

    Кроме того, Oshkosh Defense представила мобильную установку для средств борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы L-MAV, а также установку M-MAV, оснащенную реактивной системой залпового огня MLRS.

    В заявлении компании подчеркивается, что все три установки "готовы к производству".

