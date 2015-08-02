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    В США появится крупнейшая солнечная электростанция

    Запуск солнечной электростанции запланирован на октябрь 2016 года

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Amazon, крупнейшая в мире компания, продающая товары через интернет, объявила о своём намерении построить в США одну из самых крупных солнечных электростанций мощностью 80 мегаватт.

    Как передает Report, солнечная электростанция будет крупнейшим подобным объектом в штате Вирджиния и одним из самых крупных на востоке Америки. Она будет генерировать 170 000 мегаватт/часов солнечной энергии в год, и её мощностей будет достаточно для обеспечения электричеством более чем 15 тысяч домохозяйств.

    Запуск солнечной электростанции запланирован на октябрь 2016 года.

    Amazon стремится инвестировать в различные высокотехнологичные отрасли и в течение следующих 10 лет добиться 100% уровня использования компанией возобновляемых источников энергии.

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