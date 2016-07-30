​В США потерпел катастрофу медицинский самолет, погибли два человека

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в пятницу в результате катастрофы небольшого медицинского транспортного самолета, рухнувшего в северной части американского штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, самолет Piper PA31 упал в лесистой местности в округе Гумбольдт недалеко от границы со штатом Орегон. На борту находились четыре человека, включая пациента и медицинского работника.

Машина, отправившаяся из города Кресент-Сити, пропала с экранов радаров через несколько минут после вылета, ее обломки были обнаружены спустя несколько часов. Власти подтвердили гибель двух человек. Точной информации о судьбе двух других нет.

Причины катастрофы неизвестны. Федеральное авиационное управление США начало расследование.