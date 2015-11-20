В США после 30-летнего заключения освобожден израильский шпион

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ После 30-летнего заключения в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля на свободу вышел 61-летний Джонатан Поллард.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом в интервью местным СМИ заявила супруга бывшего заключенного Эстер Поллард.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил о поддержки данного шага властями США: "Долгие годы я просил у президентов США его освобождения".

По информации, в 1981 году Д.Поллард работал аналитиком в разведывательном отделе Военно-морских сил США. В 1984 году выяснилось, что он работал на "Мосад" (военная разведка Израиля). В 1985 году против него возбудили уголовное дело.

Попытки прибывших к посольству США в Израиле супругов Поллард получить убежище не увенчались успехом. Агенты ФБР арестовали его прямо у посольства Израиля.

В 1997 году и тогда занимавший пост премьер-министра Биньямин Нетаньяху признался, что Д.Поллард был шпионом израильского государства.

Суд приговорил Д.Полларда к пожизненному заключению. Информация о том, в какой именно форме был освобожден Д.Поллард не разглашается.