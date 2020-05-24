​В США пообещали первыми изобрести вакцину от коронавируса

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что США станут первой страной, где разработают вакцину от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, советнику был задан вопрос в эфире программы Meet the Press о возможности Китая стать первой страной, разработавшей вакцину. "Я думаю, что в этом Америка станет лидером", - ответил советник Трампа, слова которого приводятся в официальном Twitter программы.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 361 тысячи человек.