В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов

Мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли

Полиция задержала мужчину, который ворвался в штаб Демократической партии США в городе Спокейн штате Вашингтон и угрожал его взорвать. Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

По ее сведениям, мужчина зашел в офис демократов, в котором находился один сотрудник, с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что намерен его взорвать. Злоумышленник также устроил пожар, однако никто не пострадал. После того как полиция окружила здание, мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли.