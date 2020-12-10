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В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов

В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов Мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли
Другие страны
10 декабря 2020 г. 11:23
В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов
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Полиция задержала мужчину, который ворвался в штаб Демократической партии США в городе Спокейн штате Вашингтон и угрожал его взорвать. Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

По ее сведениям, мужчина зашел в офис демократов, в котором находился один сотрудник, с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что намерен его взорвать. Злоумышленник также устроил пожар, однако никто не пострадал. После того как полиция окружила здание, мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли.

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