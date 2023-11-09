В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

Администрация Соединенных Штатов поддерживает рекомендации по расширению Евросоюза, предложенные Еврокомиссией (ЕК).
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"Мы приветствуем первоначальное заявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС и отдельно поддерживаем стремления 10 официальных и потенциальных стран-кандидатов, которые были признаны таковыми, - сказал чиновник. - Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент".
Представитель внешнеполитического ведомства с позиции трансатлантического сообщества призвал страны-кандидаты на вступление в ЕС воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал.