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В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС Администрация Соединенных Штатов поддерживает рекомендации по расширению Евросоюза, предложенные Еврокомиссией (ЕК).
Другие страны
9 ноября 2023 г. 02:33
В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

Администрация Соединенных Штатов поддерживает рекомендации по расширению Евросоюза, предложенные Еврокомиссией (ЕК).

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы приветствуем первоначальное заявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС и отдельно поддерживаем стремления 10 официальных и потенциальных стран-кандидатов, которые были признаны таковыми, - сказал чиновник. - Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент".

Представитель внешнеполитического ведомства с позиции трансатлантического сообщества призвал страны-кандидаты на вступление в ЕС воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал.

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