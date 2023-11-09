В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

Администрация Соединенных Штатов поддерживает рекомендации по расширению Евросоюза, предложенные Еврокомиссией (ЕК).

Администрация Соединенных Штатов поддерживает рекомендации по расширению Евросоюза, предложенные Еврокомиссией (ЕК).

Как передает Report , об этом сообщил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы приветствуем первоначальное заявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС и отдельно поддерживаем стремления 10 официальных и потенциальных стран-кандидатов, которые были признаны таковыми, - сказал чиновник. - Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент".

Представитель внешнеполитического ведомства с позиции трансатлантического сообщества призвал страны-кандидаты на вступление в ЕС воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал.