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В США подали иск из-за новых ограничений на гражданство по праву рождения

В США подали иск из-за новых ограничений на гражданство по праву рождения Американские правозащитные организации обратились в суд штата Нью-Гэмпшир с иском против администрации нового президента США Дональда Трампа из-за указа об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.
Другие страны
21 января 2025 г. 09:08
В США подали иск из-за новых ограничений на гражданство по праву рождения

Американские правозащитные организации обратились в суд штата Нью-Гэмпшир с иском против администрации нового президента США Дональда Трампа из-за указа об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

"Защитники прав иммигрантов сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) подали иск против администрации Трампа в связи с его исполнительным указом, который призван лишить гражданства США некоторых появившихся на свет в Соединенных Штатах младенцев", - говорится в заявлении ACLU.

"Отказ в предоставлении гражданства рожденным в США детям не только противоречит конституции, это еще и безрассудный и жестокий отказ от американских ценностей. Гражданство по праву рождения - одна из составляющих силы и динамичности Соединенных Штатов, - убежден глава союза Энтони Ромеро. - Мы не оставим без ответа эту атаку на новорожденных и будущие поколения американцев".

Трамп ранее подписал исполнительный указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, указ предусматривает подобные ограничения для детей нелегальных мигрантов.

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Версия на азербайджанском языке Trampın yeni məhdudiyyətləri narazılıq doğurub
Версия на английском языке Trump birthright citizenship order draws quick lawsuit

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