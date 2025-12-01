Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантам

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 04:56
    В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантам

    В США возобновят предоставление убежища мигрантам после проверки заявлений по новым стандартам.

    Как передает Report, об этом телеканалу NBC News заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

    "Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что процесс предоставления убежища мигрантам возобновится после того, как администрация разберется с накопившимися заявлениями по новым стандартам", - отметил телеканал.

    Ранее стало известно, что США на фоне недавней стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища. Ограничение будет действовать, пока профильное ведомство не сможет "обеспечить максимальный уровень проверки и тщательность отбора каждого мигранта".

    Напомним, что в 27 ноября в Вашингтоне гражданин Афганистана устроил стрельбу, в результате которой погибла военнослужащая Национальной гвардии США, еще один нацгвардеец получил ранения.

    США мигранты предоставление убежища
    ABŞ miqrantlara sığınacaq verilməsini bərpa etməyi planlaşdırır
    Elvis

    Последние новости

    05:39

    При крушении катамарана во Флориде утонули три человека, одного удалось спасти

    Другие страны
    05:23

    Адмирал: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

    Другие страны
    04:56

    В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантам

    Другие страны
    04:17

    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Другие страны
    03:43

    SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

    Другие страны
    03:04

    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    Происшествия
    02:39

    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Другие страны
    02:20

    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

    Другие страны
    01:55

    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Другие страны
    Лента новостей