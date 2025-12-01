В США планируют возобновить предоставление убежища мигрантам

В США возобновят предоставление убежища мигрантам после проверки заявлений по новым стандартам.

Как передает Report, об этом телеканалу NBC News заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что процесс предоставления убежища мигрантам возобновится после того, как администрация разберется с накопившимися заявлениями по новым стандартам", - отметил телеканал.

Ранее стало известно, что США на фоне недавней стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне приостановили рассмотрение всех прошений о предоставлении убежища. Ограничение будет действовать, пока профильное ведомство не сможет "обеспечить максимальный уровень проверки и тщательность отбора каждого мигранта".

Напомним, что в 27 ноября в Вашингтоне гражданин Афганистана устроил стрельбу, в результате которой погибла военнослужащая Национальной гвардии США, еще один нацгвардеец получил ранения.