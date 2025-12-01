ABŞ miqrantlara sığınacaq verilməsini bərpa etməyi planlaşdırır
- 01 dekabr, 2025
- 04:58
ABŞ-də miqrantlara sığınacaq verilməsi müraciətlərin yeni standartlara uyğun yoxlanışından sonra bərpa olunacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu "NBC News" telekanalına ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem bildirib.
"Daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem qeyd edib ki, administrasiya yığılıb qalmış müraciətləri yeni standartlara əsasən araşdırdıqdan sonra miqrantlara sığınacaq verilməsi prosesi bərpa olunacaq", – telekanal vurğulayıb.
Daha əvvəl ABŞ-də Vaşinqtonda Ağ Evin yaxınlığında baş verən atışma fonunda bütün sığınacaq müraciətlərinin baxılması dayandırılıb. Məhdudiyyət o vaxta qədər qüvvədə olacaq ki, aidiyyəti qurum "hər bir miqrantın maksimum səviyyədə yoxlanışını və diqqətli seçim prosesini" təmin edə bilsin.
Xatırladaq ki, 27 noyabrda Vaşinqtonda Əfqanıstan vətəndaşı atışma törədib, nəticədə ABŞ Milli Qvardiyasının bir hərbçisi həlak olub, digər qvardiyaçı isə yaralanıb.