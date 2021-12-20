В США планируют начать испытания специальной вакцины от "омикрона"

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" в начале 2022 года.

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" в начале 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении компании говорится о том, что, учитывая скорость распространения "омикрона" и силу уже существующей вакцины mRNA-1273, ее бустерная доза будет служить "первой линией обороны" против этого штамма.

"Принимая во внимание долгосрочную угрозу, которую демонстрирует ускользающий от иммунитета "омикрон", Moderna продолжит разрабатывать специальный вариант вакцины (mRNA-1273.529) для этого штамма и надеется начать клинические испытания в начале 2022 года", - заявила компания.