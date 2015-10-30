​В США перед взлетом загорелся Boeing, 14 человек получили травмы

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Boeing 767 загорелся после выруливания на взлетную полосу аэропорта города Форт-Лодердейл (штат Флорида, США), пассажиров пришлось эвакуировать, 14 человек получили травмы и ожоги.

Как передает Report со ссылкой на CNN, за секунды до разгона пилот заметил дым и сообщил диспетчеру, что загорелся левый двигатель.

На место прибыли бригады пожарных. Во время эвакуации пострадали 14 человек, трех из них пришлось госпитализировать.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Dynamic International Airways, должен был совершить рейс в столицу Венесуэлы Каракас.

После происшествия аэропорт Форт-Лодердейла закрыт, сообщил телеканал.